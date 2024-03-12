"Цезарі", самохідні міномети, снаряди і не тільки: Данія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Цей крок з боку партнера є вкрай важливим для нашої країни.

Рада із зовнішньої політики Данії погодила 16 пакет військової допомоги для України на суму 2,3 млрд крон, що еквівалентно $336,6 млн. За ці кошти буде профінансовано купівлю самохідних артилерійських установок (САУ) CAESAR та самохідні міномети з боєприпасами.

Пакет військової допомоги виплачуватиметься частинами у 2024-2026 роках, причому більшу частину (а саме 190,2 млн доларів США) буде витрачено вже цього року. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Данії.

Що входить до нового пакету допомоги Україні від Данії

"Артилерійські та мінометні системи мають великий попит з боку України. Цим пакетом допомоги ми вносимо істотний внесок у боротьбу за свободу України у вигляді додаткових артилерійських систем CAESAR та супутніх боєприпасів. Допомога зроблена у співпраці з нашими союзниками і надсилає важливий сигнал про те, що ми підтримуємо Україну широким фронтом", — наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Зазначимо, що закупівлю САУ CAESAR Данія сплатить спільно з Францією. Гроші також підуть на покупку самохідних 120-мм мінометів та боєприпасів до них. Це озброєння профінансує Данія разом із Чехією та Естонією.

Данія стала першою країною, яка не входить до G7, яка підписала угоду про "гарантії безпеки" з Україною. Її влада також пообіцяла фінансово підтримувати нашу країну.

У 2024 році Данія має передати бойові літаки F-16 Києву. Цього досі не сталося через технічні причини, заявила прем’єр-міністр Метт Фредеріксен.

Раніше "Телеграф" писав, скільки літаків F-16 передадуть Україні влітку 2024 року. Їх буде навіть менше ніж 10, стверджує The New York Times.