"Цезари", самоходные минометы, снаряды и не только: Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине

Этот шаг со стороны партнера крайне важен для нашей страны

Совет по внешней политике Дании согласовал 16 пакет военной помощи для Украины на сумму в 2,3 млрд крон, что эквивалентно $336,6 млн. За эти средства будет профинансирована покупка самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR и самоходные минометы с боеприпасами.

Пакет военной помощи будет выплачиваться частями в 2024-2026 годах, причем большую часть (а именно 190,2 млн долларов США) будет потрачено уже в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Дании.

Что входит в новый пакет помощи Украине от Дании

"Артиллерийские и минометные системы пользуются большим спросом со стороны Украины. Этим пакетом помощи мы вносим существенный вклад в борьбу за свободу Украины в виде дополнительных артиллерийских систем CAESAR и сопутствующих боеприпасов. Помощь сделана в сотрудничестве с нашими союзниками и посылает важный сигнал о том, что мы поддерживаем Украину широким фронтом", — подчеркнул министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Отметим, что закупки САУ CAESAR Дания оплатит совместно с Францией. Деньги также пойдут на покупку самоходных 120-мм минометов и боеприпасов к ним. Это вооружение профинансирует Дания вместе с Чехией и Эстонией.

Дания стал первой страной, не входящей в G7, которая подписала соглашение о "гарантиях безопасности" с Украиной. Ее власти также пообещали финансово поддерживать нашу страну.

В 2024 году Дания должна передать боевые самолеты F-16 Киеву. Этого до сих пор не произошло из-за технических причин, заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен.

Ранее "Телеграф" писал, сколько самолетов F-16 передадут Украине летом 2024 года. Их будет даже менее 10, утверждает The New York Times.