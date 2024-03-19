"Росія заплатила приголомшливу ціну": голова Пентагону озвучив втрати РФ в Україні

ЗСУ продовжують чинити опір російській агресії

За два роки повномасштабної війни проти України Росія втратила сотні тисяч військових. Також РФ витратила сотні мільярдів доларів бюджетних коштів.

Про це у вівторок, 19 березня, на відкритті засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише Радіо Свобода. За його словами, українські захисники продовжують підривати військові спроможності Кремля.

"Понад два роки українські сили ведуть боротьбу з путінською агресією з непокорою і майстерністю. Росія заплатила приголомшливу ціну за імперські мрії Путіна", — підкреслив міністр оборони США.

Остін зазначив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну щонайменше 315 тисяч російських військовослужбовців були вбиті або поранені. Крім того, за його словами, РФ має економічні збитки від війни.

"Росія витратила до 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання і підтримку своєї імперської агресії проти України. Обрана Путіним війна коштуватиме Росії 1,3 трильйона доларів раніше очікуваного економічного зростання до 2026 року", – наголосив міністр оборони США.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у вівторок, 19 березня, відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн". На ній заявили, що США не допустять поразки України у війні з Росією.