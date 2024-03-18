Россияне улучшили свои КАБы, которые нельзя сбить. Чем ответит Украина?

Способов бороться с российскими КАБами у ВСУ очень немного

Хотя авиация оккупантов несет тяжелые потери в украинском небе, ВСУ пока так и не смогли создать противодействие российским корректируемым авиабомбам (КАБ). Причем россияне продолжают их улучшать.

Об этом пишет военнослужащий и специалист по связи Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". Он разместил видео улучшенной КАБ российских оккупантов.

Как пишет специалист, на своей новой корректируемой авиабомбе россияне применили сразу два улучшения, одно из которых уже было замечено ранее.

"КАБ с новой 8-элементной CRPA антенной и кассетной бомбой, которая состоит из 650 зарядов по 300 стальных шариков, что разлетаются по округе, поражая все цели", — указывает на улучшения авиабомбы Сергей Флеш.

Плюс использования нового типа CRPA антенны "Комета" с новой восьмилучевой антенной в том, что она обеспечивает высокий уровень подавления РЭБ, и одновременно может нейтрализовать семь источников помех. А 195 тысяч стальных шариков заряда авиабомбы способны засеять тысячи квадратных метров земли, уничтожая все живое, что не успело надежно спрятаться.

При этом способов бороться с российскими КАБами у ВСУ очень немного — устраивать зенитно-ракетные засады на вражескую авиацию, что ранее уже срабатывало, или ожидать прибытия истребителей F-16, способных своими ракетами сбивать самолеты врага на дальностях свыше 100 км.

Также необходимо отметить, что сами оккупанты продолжают наращивать производство подобных авиабомб, переделывая в корректируемые и куда более мощные боеприпасы весом в 1500 килограммов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что обнаружили украинские эксперты, разобрав российские управляемые авиабомбы. Россияне идут на разные хитрости в условиях санкций.