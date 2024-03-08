Россия взялась за массовое производство полуторатонных бомб: уже вовсю применяет в Украине
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В Воздушных силах Украины предупреждали о таком сценарии еще осенью
Россия наладила массовое производство планирующей фугасной авиабомбы ФАБ-1500-М54, вес которой составляет полторы тонны. Эти снаряды используются для уничтожения городских, портовых и промышленных объектов.
В последний раз авиабомба ФАБ-1500-М54 была использована в Красногоровке Донецкой области, сообщает Bild. Издание отмечает, что большая часть украинских военных на фронте погибает из-за применения планирующих бомб.
Применение ФАБ-1500-М54 в Украине
Видео "прилета" в Красногоровке опубликовала 46 бригада 6 марта. Видно момент падения снаряда и мощный взрыв. Сразу же появляется огромный огненный шар, над зданием образуется облако из дыма в виде "ядерного гриба".
О признаках подготовки массового производства этих авиабомб предупреждал еще глава Военно-воздушных сил Украины Николай Олещук. Он говорил об этом осенью 2023 года. Но вражеские пропагандистские ресурсы сообщали, что эти снаряды производят еще с начала войны.
Что известно об этих авиабомбах
Предшественником была КАБ-1500. Это советская разработка, которую создали еще в 70-х годах прошлого века. Использовать ее начали с 1980-х годов.
Масса боевой части составляет 675 кг. От удара остается воронка глубиной до 15 метров. Осколки сохраняют поразительное действие на расстоянии в 500 м.
Такие авиабомбы могут запускать с высоты в 10 км и удаленности в 50 км от объекта. Их сбрасывают бомбардировщики Су-34.
Отметим, что именно эти самолеты в последнее время активно сбиваются украинскими защитниками. Поэтому враг стал в два раза реже атаковать авиабомбами прифронтовые районы и позиции Сил обороны, о чем заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.
Ранее "Телеграф" писал, что Украина быстрее сбивает российские самолеты, чем страна-агрессорка успевает их производить. Причем разница существенная.