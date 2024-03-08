Россия взялась за массовое производство полуторатонных бомб: уже вовсю применяет в Украине

В Воздушных силах Украины предупреждали о таком сценарии еще осенью

Россия наладила массовое производство планирующей фугасной авиабомбы ФАБ-1500-М54, вес которой составляет полторы тонны. Эти снаряды используются для уничтожения городских, портовых и промышленных объектов.

В последний раз авиабомба ФАБ-1500-М54 была использована в Красногоровке Донецкой области, сообщает Bild. Издание отмечает, что большая часть украинских военных на фронте погибает из-за применения планирующих бомб.

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Применение ФАБ-1500-М54 в Украине

Видео "прилета" в Красногоровке опубликовала 46 бригада 6 марта. Видно момент падения снаряда и мощный взрыв. Сразу же появляется огромный огненный шар, над зданием образуется облако из дыма в виде "ядерного гриба".

Мощный взрыв после применения авиабомбы

О признаках подготовки массового производства этих авиабомб предупреждал еще глава Военно-воздушных сил Украины Николай Олещук. Он говорил об этом осенью 2023 года. Но вражеские пропагандистские ресурсы сообщали, что эти снаряды производят еще с начала войны.

Что известно об этих авиабомбах

Предшественником была КАБ-1500. Это советская разработка, которую создали еще в 70-х годах прошлого века. Использовать ее начали с 1980-х годов.

Масса боевой части составляет 675 кг. От удара остается воронка глубиной до 15 метров. Осколки сохраняют поразительное действие на расстоянии в 500 м.

Такие авиабомбы могут запускать с высоты в 10 км и удаленности в 50 км от объекта. Их сбрасывают бомбардировщики Су-34.

Отметим, что именно эти самолеты в последнее время активно сбиваются украинскими защитниками. Поэтому враг стал в два раза реже атаковать авиабомбами прифронтовые районы и позиции Сил обороны, о чем заявил спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина быстрее сбивает российские самолеты, чем страна-агрессорка успевает их производить. Причем разница существенная.