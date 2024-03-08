Росія взялася за масове виробництво півторатонних бомб: вже на всю застосовує в Україні

У Повітряних силах України попереджали про такий сценарій ще восени

Росія налагодила масове виробництво плануючої фугасної авіабомби ФАБ-1500-М54, вага якої становить півтори тонни. Ці снаряди використовуються для знищення міських, портових та промислових об’єктів.

Востаннє авіабомба ФАБ-1500-М54 була використана у Красногорівці Донецької області, повідомляє Bild. Видання зазначає, що більшість українських військових на фронті гине через застосування плануючих бомб.

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Застосування ФАБ-1500-М54 в Україні.

Відео "прильоту" в Красногорівці опублікувала 46 бригада 6 березня. Видно момент падіння снаряда та потужний вибух. Відразу ж з’являється величезна вогненна куля, над будинком утворюється хмара з диму у вигляді "ядерного гриба".

Потужний вибух після застосування авіабомби

Про ознаки підготовки масового виробництва цих авіабомб попереджав голова Військово-повітряних сил України Микола Олещук. Він говорив про це восени 2023 року. Але ворожі пропагандистські ресурси повідомляли, що ці снаряди виробляють з початку війни.

Що відомо про ці авіабомби

Попередником була КАБ-1500. Це радянська розробка, яку створили ще у 70-х роках минулого століття. Використовувати її почали з 1980-х років.

Маса бойової частини складає 675 кг. Від удару залишається вирва глибиною до 15 метрів. Осколки зберігають разючу дію на відстані 500 м.

Такі авіабомби можуть запускати з висоти 10 км і віддаленості 50 км від об’єкта. Їх скидають бомбардувальники Су-34.

Зазначимо, що саме ці літаки останнім часом активно збиваються українськими захисниками. Тому ворог став у два рази рідше атакувати авіабомбами прифронтові райони та позиції Сил оборони, про що заявив речник Оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Ліховий.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна швидше збиває російські літаки, аніж країна-агресорка встигає їх виробляти. Причому різниця суттєва.