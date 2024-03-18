Росіяни покращили свої КАБи, які не можна збити. Чим відповість Україна?

Способів боротися з російськими КАБами у ЗСУ дуже небагато

Хоча авіація окупантів зазнає важких втрат в українському небі, ВСУ поки так і не змогли створити протидію російським авіабомбам, що коригуються (КАБ). Причому росіяни продовжують їх покращувати.

Про це пише військовослужбовець та спеціаліст зі зв’язку Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш". Він розмістив відео покращеної КАБ російських окупантів.

Як пише фахівець, на своїй новій коригованій авіабомбі росіяни застосували одразу два покращення, одне з яких уже було помічено раніше.

"КАБ із новою 8-елементною CRPA антеною та касетною бомбою, яка складається з 650 зарядів по 300 сталевих кульок, що розлітаються довкола, вражаючи всі цілі", — вказує на покращення авіабомби Сергій Флеш.

Плюс використання нового типу CRPA антени "Комета" з новою восьмипроменевою антеною в тому, що вона забезпечує високий рівень придушення РЕБ, і одночасно може нейтралізувати сім джерел перешкод. А 195 тисяч сталевих кульок заряду авіабомби здатні засіяти тисячі квадратних метрів землі, знищуючи все живе, що не встигло надійно сховатися.

При цьому способів боротися з російськими КАБами у ВСУ дуже небагато — влаштовувати зенітно-ракетні засідки на ворожу авіацію, що раніше вже спрацьовувало, або чекати на прибуття винищувачів F-16, здатних своїми ракетами збивати літаки ворога на відстані понад 100 км.

Також необхідно зазначити, що самі окупанти продовжують нарощувати виробництво подібних авіабомб, переробляючи в кориговані й більш потужні боєприпаси вагою 1500 кілограмів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що виявили українські експерти, розібравши російські керовані авіабомби. Росіяни йдуть на різні хитрощі за умов санкцій.