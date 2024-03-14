Россияне пытались провернуть дерзкий маневр под Херсоном, но мощно получили по зубам (карта и детали)

Враг направил ДРГ к позициям украинских защитников

На Херсонском направлении россияне продолжают попытки продвинуться дальше и пытались высадиться на правый берег Днепра. Но они "получили по зубам" и в итоге потеряли четверть своих сил.

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) на лодке пыталась совершить высадку у позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), но попала под плотный огонь артиллерии. Врагу пришлось отступить, потеряв около четверти ресурсов, о чем пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона.

Россияне пытались высадиться на правый берег Днепра

"Это была попытка диверсионно-разведывательной группы на лодке приблизиться к правому берегу в районе Антоновского моста под плотным нашим огнем. Напомню, правый берег выше левого и поэтому огонь артиллерии более успешен на этом направлении. Они были вынуждены вернуться, потеряв фактически четверть своих сил и средств", ― сказала Гуменюк.

Оккупационные войска пытаются маневрировать на лодках среди островов в устье Днепра. Но ВСУ знают о планах врага и рушат их.

Отметим, что ранее Гуменюк рассказывала, что Силы обороны держат позиции в районе Крынок (левобережье Херсонской области). Российская армия регулярно их штурмуют, но не достигает результатов. Зато несет потери. Несмотря на это, ситуация на Херсонском направлении остается тяжелой, однако даже в таких условиях ВСУ пытается расширить плацдарм.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ ударили по пункту управления россиян. Они оборудовали его на корабле, надеясь остаться незамеченными. Видео эффектного уничтожения опубликовало Командование Воздушных сил.