Не только вокруг Авдеевки: где сейчас на фронте самые интенсивные бои (карта)

Враг несет большие потери, но все же пытается выбить ВСУ с позиций

За прошедшие сутки на фронте произошло 79 боевых столкновений. Больше всего враг сейчас атакует на Новопавловском и Авдеевском направлениях.

Российские оккупанты пытаются выбить наших защитников с их позиций. Об этом стало известно из свежей сводки Генштаба ВСУ от 14 марта.

Так, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, чтобі не допустить переброса наших войск на угрожающие направления.

На Новопавловском направлении украинские военные продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки и к югу от Золотой Нивы Донецкой области. За сутки противник 29 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Авдеевском направлении нашими воинами отражены 20 атак. Это произошло в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области.

Также на Лиманском направлении отбито 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполевка и Верхнекаменское Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 7 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, западнее Вербового и Работиного Запорожской области.

Еще 4 атаки отражены на Купянском направлении в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Бахмутском направлении, силами обороны отражены 3 атаки противника в районах восточнее Часового Яра, Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, за прошедшие сутки, совершено 2 безуспешных штурма позиций наших войск.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 3-й штурмовой бригаде рассказали, что сейчас происходит на Авдеевском направлении. Российские оккупанты несут большие потери, но в то же время продолжают атаковать.