Росіяни намагалися провернути зухвалий маневр під Херсоном, але потужно отримали по зубах (мапа та деталі)

Ворог направив ДРГ до позицій українських захисників

На Херсонщині росіяни продовжують спроби просунутися далі й намагалися висадитися на правий берег Дніпра. Але вони "отримали по зубах" і врешті-решт втратили чверть своїх сил.

Диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) на човні намагалася здійснити висадку біля позицій Збройних сил України (ЗСУ), але потрапила під щільний вогонь артилерії. Ворогу довелося відступити, втративши близько чверті ресурсів, про що речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону.

Росіяни намагалися висадитися на правий берег Дніпра

"Це була спроба диверсійно-розвідувальної групи на човні наблизитися до правого берега в районі Антонівського мосту під щільним нашим вогнем. Нагадаю, правий берег вищий за лівий і тому вогонь артилерії більш успішний на цьому напрямі. Вони були змушені повернутися, втративши фактично чверть своїх сил і коштів", ― сказала Гуменюк.

Окупаційні війська намагаються маневрувати човнами серед островів у гирлі Дніпра. Але ЗСУ знають про плани ворога і руйнують їх.

Зазначимо, раніше Гуменюк розповідала, що Сили оборони тримають позиції в районі Кринок (лівобережжя Херсонської області). Російська армія регулярно їх штурмує, але не досягає результатів. Натомість зазнає втрат. Незважаючи на це, ситуація на Херсонському напрямку залишається важкою, проте навіть за таких умов ЗСУ намагається розширити плацдарм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ЗСУ вдарили по пункту управління росіян. Вони обладнали його на кораблі, сподіваючись залишитись непоміченими. Відео ефектного знищення опублікувало Командування Повітряних Сил.