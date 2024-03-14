Не тільки навколо Авдіївки: де зараз на фронті найінтенсивніші бої (карта)

Ворог зазнає великих втрат, але все ж таки намагається вибити ЗСУ з позицій

Минулої доби на фронті сталося 79 бойових зіткнень. Найбільше ворог зараз атакує на Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

Російські окупанти намагаються вибити наших захисників із їхніх позицій. Про це стало відомо зі свіжого зведення Генштабу ЗСУ від 14 березня.

Так, на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки.

На Новопавлівському напрямку українські військові продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та на південь від Золотої Ниви Донецької області. За добу супротивник 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими воїнами відбито 20 атак. Це сталося в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

Також на Лиманському напрямку відбито 11 атак супротивника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни, Ямполівки та Верхньокам’янське Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області, на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

Ще 4 атаки відбито на Куп’янському напрямку в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 3 атаки противника в районах на схід від Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби, скоєно 2 безуспішних штурми позицій наших військ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 3-й штурмовій бригаді розповіли, що зараз відбувається на Авдіївському напрямку. Російські окупанти зазнають великих втрат, але водночас продовжують атакувати.