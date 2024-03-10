Будуть як Бахмут та Авдіївка: Кулеба розповів, куди далі в Європі може піти Путін

Найдешевший і найбезпечніший спосіб уникнути наслідків у Балтії – підтримати українців

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що НАТО захистить країни Балтії, якщо РФ подумає напасти на них. Однак, на його думку, незважаючи на те, що росіяни зазнають поразки, звільнені міста цих держав нагадуватимуть Бахмут чи Авдіївку.

Про це він сказав в інтерв’ю Elta. Міністр переконаний, що якщо Путін нападе на балтійські країни, вони будуть хоробро захищатися від "ворога, який перевершує як досвід, так і можливості", а НАТО знадобиться кілька днів, щоб вирішити, як реагувати.

"Зрештою, я думаю, що НАТО візьме гору. Але подивіться на Бахмут, подивіться на Авдіївку – так виглядатимуть країни Балтії після інтенсивних бойових дій. Так будуть виглядати ваші міста. Вільнюс більше не буде красивим", – попередив він.

Саме тому, за словами Кулеби, найдешевший і найбезпечніший спосіб уникнути всього цього – підтримати українців, які борються проти російської агресії.

Він додав, що Литва розуміє це, і тому підтримує Україну.

"Інші удають, що можуть цього уникнути", – сказав очільник українського МЗС.

Нагадаємо, що країни Балтії готуються до того, що Росія почне силове протистояння з НАТО, а тому проводять роботи зі створення ліній зміцнень на кордоні.