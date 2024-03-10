Будут как Бахмут и Авдеевка: Кулеба рассказал, куда дальше в Европе может пойти Путин

Самый дешевый и безопасный способ избежать последствий в Балтии – поддержать украинцев

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО защитит страны Балтии, если РФ подумает напасть на них. Однако, по его мнению, несмотря на то, что россияне потерпят поражение, освобожденные города этих государств будут напоминать Бахмут или Авдеевку.

Об этом Кулеба сказал в интервью Elta. Министр убежден, что если Путин нападет на балтийские страны, они будут храбро защищаться от "врага, который превосходит как по опыту, так и по возможностям", а НАТО понадобится несколько дней, чтобы решить, как реагировать.

"В конце концов, я думаю, что НАТО возьмет верх. Но посмотрите на Бахмут, посмотрите на Авдеевку – так будут выглядеть страны Балтии после интенсивных боевых действий. Так будут выглядеть ваши города. Вильнюс больше не будет красивым", – предупредил он.

Именно поэтому, по словам Кулебы, самый дешевый и безопасный способ избежать всего этого – поддержать украинцев, которые борются против российской агрессии.

Он добавил, что Литва понимает это, и поэтому поддерживает Украину.

"Другие делают вид, что могут этого избежать", – сказал глава украинского МИД.

Напомним, что страны Балтии готовятся к тому, что Россия таки начнет силовое противостояние с НАТО, а потому проводят работы по созданию линий укреплений на границе.