Мобилизация, три линии обороны и нехватка снарядов: эксперт из США назвал основные проблемы ВСУ

Планы россиян по захвату украинских регионов не изменились.

Основные вызовы, с которыми Украина сталкивается в борьбе с российскими оккупантами, стали темой нового подкаста на авторитетном милитарном сайте War on the Rocks. Один из его авторов – Майкл Кофман – старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа.

Американский военный аналитик недавно вернулся из поездки вдоль линии фронта по Украине. "Телеграф" публикует главные выводы эксперта о ситуации на передовой.

Мобилизация – не билет в один конец

"Мое основное впечатление состоит в том, что нынешняя ситуация не является ужасной, но, естественно, развивается в негативном направлении после отступления украинских сил из Авдеевки. Думаю, что украинские военные активно работают над стабилизацией линии фронта. Возможно, еще рано говорить о стабилизации, но, похоже, что тенденция развивается в этом направлении, по крайней мере, до следующих российских наступательных операций.

Считаю, что сейчас Украина имеет дело с тремя взаимосвязанными вызовами, и я обобщенно описал бы их как живая сила, фортификационные сооружения и постоянная проблема дефицита боеприпасов", — описывает Кофман.

Говоря о проблемах призыва в армию и принятии соответствующего законопроекта о мобилизации, аналитик приводит некоторые аспекты, над которыми Украина уже работает, и о которых должна позаботиться в ближайшее время.

"Что касается закона о мобилизации, то это не единственный аспект кадровой проблемы. На самом деле это три вещи. И первое — это аудит сил, которым сейчас занимаются украинские военные, выясняя, чем они действительно располагают, кто где находится, кто выполняет боевые задания", — говорит Кофман.

Вторым он называет общий процесс рекрутинга и мобилизации, который "очень неэффективен" в плане того, кого мобилизуют и что происходит, когда люди оказываются в армии. Третий аспект – это изменения в условиях службы в рядах Сил обороны Украины.

"Сейчас если ты мобилизован в Украине и тебя призвали в армию, это во многом билет в один конец, особенно если ты идешь в пехоту. Около 70% потерь, как правило, случаются в пехоте. И единственный "выход" — если ты убит или ранен во время боя.

Поэтому, конечно, многие рассматривают мобилизацию как билет в один конец и не слишком мотивированы этим предложением. И потому закон [о мобилизации] состоит не только в том, чтобы привлечь больше мужчин, в том числе молодых, на службу. Речь идет о создании справедливой политики по мобилизации людей. Это также относится к установлению ограничений службы. Обсуждается 36-месячный лимит срока службы и предоставление людям разъяснений, как можно покинуть войско, и чего им ожидать в армии», – объясняет аналитик.

И даже после принятия проекта закона о мобилизации пойдут еще месяцы на то, чтобы наладить систему, прогнозирует Кофман. Речь идет об обучении новобранцев и организации боевого распорядка с учетом весомого увеличения количества солдат.

"Проблема с живой силой — это вопрос, на решение которого понадобятся месяцы. И если он не будет решен, то, да, я очень волнуюсь за ситуацию в Украине во второй половине этого года", — сказал Майкл Кофман.

Россия "проедает" советское наследие

В то же время у россиян никаких проблем с человеческими ресурсами нет, констатирует военный эксперт. К тому же он высказывает предположение, что в российской армии все больше подразделений перенимают подход наемников ПВК "Вагнер" к введению боевых действий — когда для достижения цели никто не считается с потерями, а тех, кто отказывается идти в "мясные штурмы", ждет наказание. Такая тактика распространяется среди рот "Шторм-Z" и "Шторм-V", состоящих из осужденных граждан РФ.

"Некоторые из практик "Вагнера" "живы и здоровы"… Они фактически распространились на российские вооруженные силы в больших масштабах".

В то же время у противника лучше складывается ситуация с артиллерийскими боеприпасами. Кофман называет соотношение между огнем российских и украинских сил 5 или 6:1 в сторону армии РФ. Все большей проблемой становится использование оккупантами управляемых авиационных бомб на линии фронта, например, в районе Авдеевки, Крынок и так далее.

"Они могут быть неточные, но когда по части линии фронта "прилетает" более 40, или в пиковые периоды, сообщают о более 86 бомбах в день, то это точно производит эффект", — говорит Кофман.

Среди ограничений, с которыми сталкивается российская армия, аналитик называет дефицит техники и невозможность проводить масштабные операции на уровне, например, батальонов. Однако последнее касается и ВСУ.

"У россиян есть определенный уровень, при котором они могут ремонтировать технику разного типа и вводить ее в эксплуатацию. И они все еще используют оборудование преимущественно из советских запасов или советского наследия. Возможно, где-то 20% — нового производства, но подавляющее большинство — это техника со складов. А это значит, что они потихоньку "проедают" советское наследие".

Три линии обороны

После поездок вдоль линии фронта — по населенным пунктам на Запорожском, Бахмутском, Лиманском и Херсонском направлениях — Кофман констатирует, что у украинских военных есть видение, как создать три линии обороны. 12 марта эту тему в интервью СМИ поднял президент Владимир Зеленский. Он отметил, что линии оборонных сооружений и фортификаций строят на юге, востоке и севере государства.

"У меня впечатление, что они (украинцы. — Ред. ) очень активно строят первую линию обороны. У них есть план сети фортификационных сооружений и оборонных пунктов для подразделений БПЛА и радиоэлектронной борьбы, по сути, их сети. Это линия, которая будет выглядеть иначе, чем линии обороны, которые российские военные построили в прошлом году и прозвали "линиями Суровикина".

Также есть план второй и третьей линии обороны. Однако будет справедливо сказать, что они поздно сделали это. Как и в случае с мобилизацией, но, по крайней мере, это хороший знак, потому что, возвращаясь из Украины, я чувствую, что есть план и видение", — сказал аналитик. Но подчеркнул, что для поддержки оборонных линий Украине нужны снова-таки солдаты, что упирается в необходимость принятия мобилизационного законопроекта.

Что после Авдеевки

Военный аналитик прогнозирует, что хотя россияне и не в состоянии совершить существенных прорывов, их целью в Донецкой области являются такие крупные города, как Покровск, Краматорск, Славянск.

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"Проблема заключается в медленном продвижении российских войск к таким транзитным узловым городам, как Покровск. Понятно, что цель России все еще состоит в том, чтобы захватить остальную часть Донбасса, и Покровск является их целью. Чем ближе они к этому подходят, тем лучше они получают позиции, чтобы попытаться прервать наземные линии коммуникаций, идущие с востока на запад и в направлении Донецка.

И они пытаются продвинуться к Часовому Яру, к западу от Бахмута, потому что там возвышенности. И если они их возьмут, то смогут поставить под угрозу другие города, лежащие южнее Часового Яра, потому что они явно хотят взять Краматорск и Славянск.

Знаете, по моему глубокому убеждению, российские планы не изменились, и это вопрос не столько того, что может сделать Россия, сколько вопрос того, в каком состоянии будут украинские силы во второй половине этого года", — отметил Майкл Кофман.

Карта DeepState Map

Напомним, ранее "Телеграф" выяснял, смогут ли в России объявить всеобщую мобилизацию и что Украина сможет противопоставить количественному превосходству врага.