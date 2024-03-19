Интенсивность боев снизилась: где сейчас больше всего давят оккупанты (карта)

Враг пытается выбить украинских военных с их позиций, но вместо єтого лишь несет большие потери

За прошедшие сутки на фронте значительно снизилось количество боевых столкновений. Всего их было зафиксировано 61, а сутками ранее — 72. Самым горячим направлением сейчас является Новопавловское.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба от 19 марта. Отмечается, что стало меньше атак на Авдеевском направлении. По количеству боевых столкновения оно сравнялось с Ореховским.

На Херсонском направлении враг не оставляет попыток выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки противник осуществил 3 штурма позиций наших войск.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное Донецкой области. Там оккупанты при поддержке авиации 25 раз пытались прорвать оборону наших войск.

В то же время на Авдеевском направлении украинские воины отбили 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Невельское Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 9 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

Также на Бахмутском направлении нашими защитниками отражены 7 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Лиманском направлении наши защитники отбили еще 4 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Купянском направлении враг совершил 3 безуспешных штурма позиций Сил обороны в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 3-й штурмовой бригаде рассказали о ситуации на Авдеевском направлении. По словам бойцов, противник несет огромные потери, но не намерен отступать.