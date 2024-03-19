Інтенсивність боїв знизилася: де зараз найбільше тиснуть окупанти (карта)

Ворог намагається вибити українських військових з їхніх позицій, але замість цього лише зазнає великих втрат

Минулої доби на фронті значно знизилася кількість бойових зіткнень. Усього їх було зафіксовано 61, а на добу раніше — 72. Найгарячішим напрямком зараз є Новопавлівське.

Про це йдеться у свіжому зведенні Генштабу від 19 березня. Зазначається, що поменшало атак на Авдіївському напрямку. За кількістю бойових зіткнень воно зрівнялося з Оріхівським.

На Херсонському напрямку ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Минулої доби противник здійснив 3 штурми позицій наших військ.

На Новопавлівському напрямі Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області. Там окупанти за підтримки авіації 25 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

Водночас на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 9 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Невельське Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та Роботине Запорізької області.

Також на Бахмутському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак противника в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили ще 4 атаки супротивника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у 3-й штурмовій бригаді розповіли про ситуацію на Авдіївському напрямку. За словами бійців, противник зазнає величезних втрат, але не має наміру відступати.