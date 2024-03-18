"Залог нашего превосходства над врагом": Сырский назвал свой приоритет в ВСУ

У украинских защитников должно быть самое новое и эффективное вооружение, заявил генерал-полковник

Залогом преимущества Вооруженных сил Украины (ВСУ) над врагом являются технологии и технологичность, а ведущее место в этом занимают беспилотные системы. Их развитие является основным приоритетом для главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Генерал-полковник заявляет, что украинские защитники должны обладать новым и эффективным вооружением, что позволит получить качественное преимущество в условиях количественного преобладания противника. Об этом говорится в Телеграм-канале Александра Сырского.

Сырский назвал приоритет для ВСУ

"Технологии и технологичность — это залог нашего преимущества над врагом. Ведущее место здесь занимают беспилотные системы. Поэтому развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет. В Вооруженных Силах Украины за это направление отвечает мой заместитель, Герой Украины полковник Вадим Сухаревский", — пишет главнокомандующий.

Сырский поделился над чем он работает вместе с Сухаревским. Они ведут работу по ускорению внедрения технологических инновационных решений. Приоритетом является обеспечение ВСУ новейшим и эффективным вооружением.

"Отдельный акцент — на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам, автоматизированным системам управления и т.п. Ищем асимметричные решения, чтобы получить качественное преимущество над количественно превосходящим противником", — говорится в сообщении Сырского.

Он отметил, что к планированию нужд украинской армии подходят комплексно. При этом учитывается опыт, полученный на поле боя. Главнокомандующий также назвал главную задачу технологий.

"Но важнейшей задачей, которую должны выполнять технологии и инновации — сохранение жизни наших военных", — написал Сырский.

Отметим, что Силы беспилотных систем являются новым родом войск, созданных в феврале 2024 года указом президента Зеленского. Первым главой стал Герой Украины, полковник Вадим Сухаревский. Именно он в 2014 году среди украинских военных произвел первый выстрел в российско-украинской войне.

Силы беспилотных систем были созданы для поддержки ВСУ. Пока этот род войск до сих пор находится на этапе формирования. В ближайшее время в планах организовать общую систему обучения операторов беспилотников.

Отметим, что этот род войск является одним из самых интересных для молодежи. Нардеп рассказал, как в подразделении "Ботан" складывают и паяют дроны. Важная работа выполняется сравнительно далеко от фронта, однако это очень важная помощь для пехотинцев.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Сырский посетил Авдеевское направление. Россияне там пытаются прорвать оборону, но наши защитники держат линию фронта.