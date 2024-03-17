Украинский ветеран потерял руку, но собирает дроны для ВСУ: Федоров поделился историей героя

"Дроны на кухне" становятся все более популярным хобби среди украинцев

Украинский ветеран Николай после получения тяжелого ранения решил продолжать помогать армии. Теперь он собирает для побратимов FPV-дроны даже несмотря на то, что у него нет одной руки.

Историей военнослужащего поделился в своем telegram-канале глава Минцифры Михаил Федоров. Герой истории до полномасштабной войны был электриком, а также паял павербанки и светильники.

С началом вторжения он встал в ряды 79-й десантно-штурмовой бригады и отправился воевать на Донецкое направление. Там он был корректировщиком артиллерии, а затем и наводчиком.

В январе 2023 года он получил тяжелое ранение и пять часов пролежал на поле боя в ожидании эвакуации. Его правую руку спасти не удалось, однако вместо нее он получил протез Esper Hand от украинского производителя.

Теперь мужчина занимается тем, чем он занимался и ранее — паянием. Однако теперь он уже не собирает павербанки, а вместо этого перешел на дроны.

"Протезированной рукой с нуля прямо на кухне Николай собирает дроны, уничтожающие российскую технику и сохраняющие жизнь наших защитников и защитниц. Так "дроны на кухне" уже стали новым элементом нашей ДНК. Новая технологическая культура нации формируется прямо сейчас", — добавил Федоров.

Украина существенно нарастила количество использования FPV-дронов на поле боя и продолжает в этом плане значительно опережать оккупантов. Их используют не только в атаке, но и в обороне, что уже привело к огромным потерям в личном составе и технике россиян, а также может положить начало новой эре в оборонных доктринах.