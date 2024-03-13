Вместо людей должны воевать роботы: 14 украинских разработок кодифицированы по стандартам НАТО

Робот может заменить военного на поле боя в разных ролях, но это сохранит жизнь защитников

Большие, как автомобиль, и маленькие, как детские игрушки — разнообразие наземных дронов, которые прошли испытания в Украине впечатляет. Из более 140 видов наземных роботизированных комплексов тесты в приближенных к боевым условиям уже прошли более 50.

В defense кластере Brave1 отмечают, что сотни таких роботов уже через несколько месяцев усилят ВСУ на фронте. Их обозначают аббревиатурой НРК – наземные роботизированные комплексы. Благодаря своим разным размерам и разным конструкциям НРК могут выполнять разные цели. "Наша основная цель – минимизировать участие человека в поле боя", — отмечают в кластере.

Роботов создают, консультируясь с военными НРК могут нести разное оружие Маленькие НРК также нужны Среди функций роботов – минирование Боевые работы – шанс спасти жизнь защитников НРК могут изменить ход боев Большие роботизированные платформы могут перевозить грузы. Список НРК постоянно расширяется Разработки, кодифицированные по стандартам НАТО, можно приобрести для ВСУ на государственном уровне

Что могут наземные работы:

вести разведку

выполнять роль дрона-камикадзе

вести бой (стрелять)

миновать

разминировать

везти грузы

эвакуировать раненых.

Из них боевые, логистические и минирующие роботы — всего 14 разработок — кодифицированы по стандартам НАТО. Это означает, что Украина может заключать договоры на их поставку. Закупить дроны для ВСУ планируют через платформу United24. Отметим, что некоторые роботизированные платформы уже используются в поле боя. Среди них — роботизированная турель "ШаБля". Ее разработали именно в рамках кластера – это по сути пулемет с дистанционным управлением.

Ранее "Телеграф" рассказывал об UGV Sirko-S1. Этот дрон оснащен специальными дальномерами и другим оборудованием, что позволяет ему ехать вслед за человеком.