Вместо людей должны воевать роботы: 14 украинских разработок кодифицированы по стандартам НАТО
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Робот может заменить военного на поле боя в разных ролях, но это сохранит жизнь защитников
Большие, как автомобиль, и маленькие, как детские игрушки — разнообразие наземных дронов, которые прошли испытания в Украине впечатляет. Из более 140 видов наземных роботизированных комплексов тесты в приближенных к боевым условиям уже прошли более 50.
В defense кластере Brave1 отмечают, что сотни таких роботов уже через несколько месяцев усилят ВСУ на фронте. Их обозначают аббревиатурой НРК – наземные роботизированные комплексы. Благодаря своим разным размерам и разным конструкциям НРК могут выполнять разные цели. "Наша основная цель – минимизировать участие человека в поле боя", — отмечают в кластере.
Что могут наземные работы:
- вести разведку
- выполнять роль дрона-камикадзе
- вести бой (стрелять)
- миновать
- разминировать
- везти грузы
- эвакуировать раненых.
Из них боевые, логистические и минирующие роботы — всего 14 разработок — кодифицированы по стандартам НАТО. Это означает, что Украина может заключать договоры на их поставку. Закупить дроны для ВСУ планируют через платформу United24. Отметим, что некоторые роботизированные платформы уже используются в поле боя. Среди них — роботизированная турель "ШаБля". Ее разработали именно в рамках кластера – это по сути пулемет с дистанционным управлением.
Ранее "Телеграф" рассказывал об UGV Sirko-S1. Этот дрон оснащен специальными дальномерами и другим оборудованием, что позволяет ему ехать вслед за человеком.