Замість людей мають воювати роботи: 14 українських розробок кодифікували за стандартами НАТО
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Робот може замінити військового на полі бою в різних ролях, але це збереже життя захисників
Великі, як автомобіль, та маленькі, немов дитячі іграшки — розмаїття наземних дронів, які пройшли випробування в Україні вражає. З-понад 140 видів наземних роботизованих комплексів тести в наближених до бойових умовах вже пройшли більш як 50.
У defense кластері Brave1 зазначають, що сотні таких роботів вже за кілька місяців посилять ЗСУ на фронті. Їх позначають абревіатурою НРК — наземні роботизовані комплекси. Завдяки своїм різним розмірам та різним конструкціям НРК можуть виконувати різні цілі. "Наша основна мета – мінімізували участь людини на полі бою", — зазначають у кластері.
Що можуть наземні роботи:
- вести розвідку
- виконувати роль дрона-камікадзе
- вести бій (стріляти)
- мінувати
- розміновувати
- везти вантажі
- евакуювати поранених.
З них бойові, логістичні та мінувальні роботи — загалом 14 розробок — кодифіковані за стандартами НАТО. Це означає, що Україна може укладати договори на їхнє постачання. Закупити дрони для ЗСУ планують через платформу United24. Зазначимо, що деякі роботизовані платформи вже використовуються на полі бою. Серед них — роботизована турель "ШаБля". Її розробили саме в рамках кластера — це по суті кулемет з дистанційним керуванням.
Раніше "Телеграф" розповідав про UGV Sirko-S1. Цей дрон оснащений спеціальними далекомірами та іншим обладнанням, що дозволяє йому їхати слідом за людиною.