Комплекс БПЛА за 26 млн грн передали ГУР: що він може (відео)
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Це не перший такий комплекс дронів в арсеналі ГУР
Українські військові використовують не тільки дрони вітчизняної розробки. В арсеналі оборонців і західні безпілотники. Серед таких — естонський комплекс UAS EOS C03 VTOL, який передали ГУР МО України від благодійників.
Як повідомили у фонді Сергія Притули, коштував він понад 26 млн грн. Як зазначає виробник Threod, дрон має унікальні функції та найкращі у своєму класі польотні характеристики. В переданий комплекс входять три розвідувальні дрони та станція управління. Це потужний електричний міні-БПЛА VTOL, що може знімати якісні зображення з великої висоти. При цьому на низьких висотах його роботу нечутно. Такі дрони в ГУР отримують не вперше.
Характеристики UAS EOS C03 VTOL:
- Витривалість — до 3 годин з корисним навантаженням
- Максимальна відстань — 190 км
- Дальність зв'язку (RLOS) — 50 км
- Крейсерська швидкість — 61 км/год
- Максимальна швидкість — 108 км/год
- Максимальна висота зльоту (AMSL) — 3500 м
- Розмах крил — 5 м
- Загальна довжина — 1,8 м
- Вантажопідйомність — 1,1 кг
- Вертикальний зліт і посадка
- Навігація по маршрутних точках, автопілот
- Прилади GPS/GLONASS/GALILEO
- Барометричний висотомір, радіолокаційний висотомір
- Інерціальна навігаційна система
- Управління повітряним рухом — опціональний транспондер Mode-S / ADS-B Out
- Аварійне відстеження — опціонально GSM / GPS трекер
- Full HD TV сенсор 30-кратний оптичний, 3-кратний цифровий зум
- LWIR сенсор HFOV 18° 8-кратний цифровий зум.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ГУР готує в Криму серйозну бойову операцію. Про це голова ГУР Кирило Буданов розповів в документальному фільмі. Попередні морські операції розвідки він назвав підготовчими.