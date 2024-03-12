Комплекс БПЛА за 26 млн грн передали ГУР: що він може (відео)

Це не перший такий комплекс дронів в арсеналі ГУР

Українські військові використовують не тільки дрони вітчизняної розробки. В арсеналі оборонців і західні безпілотники. Серед таких — естонський комплекс UAS EOS C03 VTOL, який передали ГУР МО України від благодійників.

Як повідомили у фонді Сергія Притули, коштував він понад 26 млн грн. Як зазначає виробник Threod, дрон має унікальні функції та найкращі у своєму класі польотні характеристики. В переданий комплекс входять три розвідувальні дрони та станція управління. Це потужний електричний міні-БПЛА VTOL, що може знімати якісні зображення з великої висоти. При цьому на низьких висотах його роботу нечутно. Такі дрони в ГУР отримують не вперше.

Характеристики UAS EOS C03 VTOL:

Витривалість — до 3 годин з корисним навантаженням

Максимальна відстань — 190 км

Дальність зв'язку (RLOS) — 50 км

Крейсерська швидкість — 61 км/год

Максимальна швидкість — 108 км/год

Максимальна висота зльоту (AMSL) — 3500 м

Розмах крил — 5 м

Загальна довжина — 1,8 м

Вантажопідйомність — 1,1 кг

Вертикальний зліт і посадка

Навігація по маршрутних точках, автопілот

Прилади GPS/GLONASS/GALILEO

Барометричний висотомір, радіолокаційний висотомір

Інерціальна навігаційна система

Управління повітряним рухом — опціональний транспондер Mode-S / ADS-B Out

Аварійне відстеження — опціонально GSM / GPS трекер

Full HD TV сенсор 30-кратний оптичний, 3-кратний цифровий зум

LWIR сенсор HFOV 18° 8-кратний цифровий зум.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ГУР готує в Криму серйозну бойову операцію. Про це голова ГУР Кирило Буданов розповів в документальному фільмі. Попередні морські операції розвідки він назвав підготовчими.