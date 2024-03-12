Укр

Комплекс БПЛА за 26 млн грн передали ГУР: что он может (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Беспилотник предназначен для разведки Новость обновлена 12 марта 2024, 07:46
Беспилотник предназначен для разведки. Фото mil.in.ua

Это не первый подобный комплекс дронов в арсенале ГУР

Украинские военные используют не только дроны отечественной разработки. В арсенале защитников и западные беспилотники. Среди таких – эстонский комплекс UAS EOS C03 VTOL, который передали ГУР МО Украины от благотворителей.

Как сообщили в фонде Сергея Притулы, он стоил более 26 млн грн. Как отмечает производитель Threod, дрон обладает уникальными функциями и лучшими в своем классе полетными характеристиками. В переданный комплекс входят три разведывательных дрона и станция управления. Это мощный электрический мини-БПЛА VTOL, который может снимать высококачественные изображения с большой высоты. При этом на низких высотах его работа неслышна. Такие дроны в ГУР получают не в первый раз.

Характеристики UAS EOS C03 VTOL:

  • Выносливость – до 3 часов с полезной нагрузкой
  • Максимальное расстояние – 190 км
  • Дальность связи (RLOS) — 50 км
  • Крейсерская скорость — 61 км/ч
  • Максимальная скорость – 108 км/ч
  • Максимальная высота взлета (AMSL) — 3500 м.
  • Размах крыльев – 5 м
  • Общая длина – 1,8 м
  • Грузоподъемность – 1,1 кг
  • Вертикальный взлет и посадка
  • Навигация по маршрутным точкам, автопилот
  • Приборы GPS/GLONASS/GALILEO
  • Барометрический высотомер, радиолокационный высотомер
  • Инерциальная навигационная система
  • Управление воздушным движением – опциональный транспондер Mode-S/ADS-B Out
  • Аварийное отслеживание – опционально GSM/GPS трекер
  • Full HD TV сенсор 30-кратный оптический, 3-кратный цифровой зум
  • LWIR сенсор HFOV 18° 8-кратный цифровой зум.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ГУР готовит в Крыму серьезную боевую операцию. Об этом глава ГУР Кирилл Буданов рассказал в документальном фильме. Предварительные морские операции разведки он назвал подготовительными.

Теги:
#Эстония #БПЛА #ГУР #Дрон