Комплекс БПЛА за 26 млн грн передали ГУР: что он может (видео)
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Это не первый подобный комплекс дронов в арсенале ГУР
Украинские военные используют не только дроны отечественной разработки. В арсенале защитников и западные беспилотники. Среди таких – эстонский комплекс UAS EOS C03 VTOL, который передали ГУР МО Украины от благотворителей.
Как сообщили в фонде Сергея Притулы, он стоил более 26 млн грн. Как отмечает производитель Threod, дрон обладает уникальными функциями и лучшими в своем классе полетными характеристиками. В переданный комплекс входят три разведывательных дрона и станция управления. Это мощный электрический мини-БПЛА VTOL, который может снимать высококачественные изображения с большой высоты. При этом на низких высотах его работа неслышна. Такие дроны в ГУР получают не в первый раз.
Характеристики UAS EOS C03 VTOL:
- Выносливость – до 3 часов с полезной нагрузкой
- Максимальное расстояние – 190 км
- Дальность связи (RLOS) — 50 км
- Крейсерская скорость — 61 км/ч
- Максимальная скорость – 108 км/ч
- Максимальная высота взлета (AMSL) — 3500 м.
- Размах крыльев – 5 м
- Общая длина – 1,8 м
- Грузоподъемность – 1,1 кг
- Вертикальный взлет и посадка
- Навигация по маршрутным точкам, автопилот
- Приборы GPS/GLONASS/GALILEO
- Барометрический высотомер, радиолокационный высотомер
- Инерциальная навигационная система
- Управление воздушным движением – опциональный транспондер Mode-S/ADS-B Out
- Аварийное отслеживание – опционально GSM/GPS трекер
- Full HD TV сенсор 30-кратный оптический, 3-кратный цифровой зум
- LWIR сенсор HFOV 18° 8-кратный цифровой зум.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ГУР готовит в Крыму серьезную боевую операцию. Об этом глава ГУР Кирилл Буданов рассказал в документальном фильме. Предварительные морские операции разведки он назвал подготовительными.