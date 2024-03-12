Комплекс БПЛА за 26 млн грн передали ГУР: что он может (видео)

Это не первый подобный комплекс дронов в арсенале ГУР

Украинские военные используют не только дроны отечественной разработки. В арсенале защитников и западные беспилотники. Среди таких – эстонский комплекс UAS EOS C03 VTOL, который передали ГУР МО Украины от благотворителей.

Как сообщили в фонде Сергея Притулы, он стоил более 26 млн грн. Как отмечает производитель Threod, дрон обладает уникальными функциями и лучшими в своем классе полетными характеристиками. В переданный комплекс входят три разведывательных дрона и станция управления. Это мощный электрический мини-БПЛА VTOL, который может снимать высококачественные изображения с большой высоты. При этом на низких высотах его работа неслышна. Такие дроны в ГУР получают не в первый раз.

Характеристики UAS EOS C03 VTOL:

Выносливость – до 3 часов с полезной нагрузкой

Максимальное расстояние – 190 км

Дальность связи (RLOS) — 50 км

Крейсерская скорость — 61 км/ч

Максимальная скорость – 108 км/ч

Максимальная высота взлета (AMSL) — 3500 м.

Размах крыльев – 5 м

Общая длина – 1,8 м

Грузоподъемность – 1,1 кг

Вертикальный взлет и посадка

Навигация по маршрутным точкам, автопилот

Приборы GPS/GLONASS/GALILEO

Барометрический высотомер, радиолокационный высотомер

Инерциальная навигационная система

Управление воздушным движением – опциональный транспондер Mode-S/ADS-B Out

Аварийное отслеживание – опционально GSM/GPS трекер

Full HD TV сенсор 30-кратный оптический, 3-кратный цифровой зум

LWIR сенсор HFOV 18° 8-кратный цифровой зум.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ГУР готовит в Крыму серьезную боевую операцию. Об этом глава ГУР Кирилл Буданов рассказал в документальном фильме. Предварительные морские операции разведки он назвал подготовительными.