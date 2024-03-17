Український ветеран втратив руку, але збирає дрони для ЗСУ: Федоров поділився історією героя

"Дрони на кухні" стають дедалі популярнішими хобі серед українців

Український ветеран Миколай після отримання тяжкого поранення вирішив продовжувати допомагати армії. Тепер він збирає для побратимів FPV-дрони навіть попри те, що він не має однієї руки.

Історією військовослужбовця поділився у своєму telegram-каналі голова Мінцифри Михайло Федоров. Герой історії до повномасштабної війни був електриком, а також паяв павербанки та світильники.

З початком вторгнення він став до лав 79-ї десантно-штурмової бригади та вирушив воювати на Донецький напрямок. Там він був коригувальником артилерії, а потім і навідником.

У січні 2023 року він отримав тяжке поранення та п’ять годин пролежав на полі бою в очікуванні евакуації. Його праву руку врятувати не вдалося, проте натомість він отримав протез Esper Hand від українського виробника.

Тепер чоловік займається тим, чим він займався і раніше – паянням. Однак тепер він уже не збирає павербанки, а натомість перейшов на дрони.

"Протезованою рукою з нуля просто на кухні Микола збирає дрони, які знищують російську техніку та зберігають життя наших захисників і захисниць. Так "дрони на кухні" вже стали новим елементом нашої ДНК. Нова технологічна культура нації формується просто зараз", — додав Федоров.

Україна суттєво наростила кількість використання FPV-дронів на полі бою та продовжує у цьому плані значно випереджати окупантів. Їх використовують не тільки в атаці, але і в обороні, що вже призвело до величезних втрат в особовому складі та техніці росіян, а також може започаткувати нову еру в оборонних доктринах.