Новый род войск ВСУ: что известно о Силах беспилотных систем и чем будут заниматься воины

Основная функция – это не мешать и поддерживать

Новый в Украине род войск — Силы беспилотных систем ВСУ, созданные в начале 2024 года, находится на этапе формирования, но планы и задумки велики.

Об этом рассказал заместитель главнокомандующего ВСУ полковник Вадим Сухаревский, который отвечает за развитие и применение дронов в ВСУ. По его словам, решение создать отдельный род войск натолкнул фронтовой опыт, полученный украинскими воинами, которые еще в 2022 году начали глобально менять ситуацию на фронтах за счет БПЛА.

Сухаревский рассказал, что на данном этапе в концепте формирование подразделений беспилотных систем. В планах наращивать способности и доктринально влиять на эти подразделения, чтобы уточнять анализ и обучить пилотов, командиров этих подразделений, чтобы они умели применять дроны.

Он также сообщил, что будет организована общая система обучения операторов беспилотников.

"Она уже в определенной степени существует, но мы ее будем консолидировать в плане объединения, как военных учебных заведений, как волонтерских проектов, так и того, что будет происходить в будущем для того, чтобы реагировать на новейшие системы, реагировать на масштабирование, реагировать соответственно на вызовы появляющиеся на фронте с изменением технологий", — подчеркнул Сухаревский.

Комментируя прямое взаимодействие с бригадами на фронте сейчас, заместитель главкома ответил так: "Что касается бригад на фронте, моя основная функция — это не мешать и поддерживать".

Как сообщалось, Украина удачно применяет БПЛА как на море, уничтожая российские военные корабли, так и на суше, о чем свидетельствует последняя статистика, согласно которой Украина существенно нарастила количество использования FPV-дронов на поле боя и продолжает в этом плане значительно опережать россиян.