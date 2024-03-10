Новий рід військ ЗСУ: що відомо про Сили безпілотних систем та чим будуть займатись воїни

Основна функція — це не заважати і підтримувати

Новий в Україні рід військ — Сили безпілотних систем ЗСУ, створені на початку 2024 року, наразі знаходиться на етапі формування, але плани та задумки великі.

Про це розповів заступник головнокомандувача ЗСУ полковник Вадим Сухаревський, який відповідає за розвиток та застосування дронів у ЗСУ. За його словами, на рішення утворити окремий рід військ наштовхнув фронтовий досвід, здобутий українськими воїнами, які ще у 2022 році почали глобально змінювати ситуацію на фронтах за рахунок БПЛА.

Сухаревський розповів, що на даному етапі в концепті формування підрозділів безпілотних систем. В планах — нарощувати спроможності та доктринально впливати на ці підрозділи, аби утотожнити аналіз та навчити пілотів, командирів цих підрозділів, щоб вони вміли застосовувати дрони.

Він також повідомив, що буде організована загальна система навчання операторів безпілотників.

"Вона вже певною мірою існує, але ми її будемо консолідувати в плані об'єднання, як військових навчальних закладів, як волонтерських проєктів, так і того, що буде відбуватися в майбутньому для того, щоб реагувати на новітні системи, реагувати на масштабування, реагувати відповідно на виклики які з'являються на фронті зі зміною технологій", — підкреслив Сухаревський.

Коментуючи пряму взаємодію з бригадами на фронті зараз, заступник головкома відповів так: "Що стосується бригад на фронті моя основна функція — це не заважати і підтримувати".

Як повідомлялося, Україна вдало застосовує БпЛА як на морі, знищуючи російські військові кораблі, так і на суші, про що свідчить остання статистика, згідно з якою Україна суттєво наростила кількість використання FPV-дронів на полі бою та продовжує у цьому плані значно випереджати росіян.