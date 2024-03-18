"Запорука нашої переваги над ворогом": Сирський назвав свій пріоритет в ЗСУ

В українських захисників повинно бути найновіше та найефективніше озброєння, заявив генерал-полковник

Запорукою переваги Збройних сил України (ЗСУ) над ворогом є технології та технологічність, а чільне місце у цьому займають безпілотні системи. Їхній розвиток є основним пріоритетом для головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Генерал-полковник заявляє, що українські захисники повинні мати нове та ефективне озброєння, що дозволить отримати якісну перевагу в умовах кількісного переважання противника. Про це йдеться у телеграм-каналі Олександра Сирського.

Сирський назвав пріоритет для ЗСУ

"Технології і технологічність — це запорука нашої переваги над ворогом. Чільне місце тут посідають безпілотні системи. Тому, розвиток застосування безпілотних систем — це мій пріоритет. У Збройних Силах України за цей напрямок відповідає мій заступник, Герой України полковник Вадим Сухаревський", — пише головнокомандувач.

Сирський поділився, над чим він працює разом з Сухаревським. Вони ведуть роботу з пришвидшення впровадження технологічних інноваційних рішень. Пріоритетом є забезпечення ЗСУ найновішим та найефективнішим озброєнням.

"Окремий акцент — на підготовці фахівців з радіоелектронної боротьби, безпілотних систем, автоматизованих систем управління тощо. Шукаємо асиметричні рішення, щоб отримати якісну перевагу над кількісно переважаючим противником", — йдеться у повідомленні Сирського.

Він зазначив, що до планування потреб української армії підходять комплексно. При цьому враховується досвід з поля бою. Головнокомандувач також назвав головне завдання технологій.

"Але найважливішим завданням, яке повинні виконувати технології та інновації — збереження життя наших військових", — написав Сирський.

Зазначимо, що Сили безпілотних систем є новим родом військ, які були створені у лютому 2024 року указом президента Зеленського. Першим очільником став Герой України, полковник Вадим Сухаревський. Саме він у 2014 році серед українських військових зробив перший постріл в російсько-українській війні.

Сили безпілотних систем були створені для підтримки ЗСУ. Поки що цей рід військ досі знаходиться на етапі формування. Найближчим часом в планах організувати загальну систему навчання операторів безпілотників.

Зазначимо, що цей рід військ є одним з найцікавіших для молоді. Нардеп розповів, як у підрозділі "Ботан" складають та паяють дрони. Важлива робота виконується порівняно далеко від фронту, проте це дуже важлива допомога для піхотинців.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Сирський відвідав Авдіївський напрямок. Росіяни там намагаються прорвати оборону, та наші захисники тримають лінію фронту.