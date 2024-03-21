Заграва на пів неба: один з вибухів російської ракети у Києві потрапив на відео

Тривога тривала майже три години

Після 3-ї години ночі у четвер, 21 березня, росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Київ. У столиці лунали вибухи, результативно працювала ППО.

Один із вибухів потрапив на відео. Його опублікував Telegram-канал "Ей, Київ!" На кадрах видно заграву після вибуху.

Нагадаємо, росіяни о третій годині ночі розпочали масовану ракетну атаку на Україну. Всі ракети вони направили на Київ, обстрілюючи столицю ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичними ракетами з території Росії. Сили ППО над Києвом та в районі столиці вразили близько трьох десятків ворожих ракет, у тому числі балістичні.

Внаслідок удару є постраждалі та пошкодження у трьох районах Києва, на щастя, обійшлося без загиблих, але постраждало 10 людей. У Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, спалахнула квартира та автомобілі. У Святошинському районі уламки пошкодили будівлю дошкільного навчального закладу та багатоповерхівку, там також горіли машини. У Подільському районі уламки впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку, сталися пожежі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час ракетного удару 21 березня деякі укриття у столиці було закрито. Зокрема люди не змогли потрапити до укриття на вулиці Юрія Шевельова, 34 та на вулиці А. Ахматової, 25А. За номером телефону, вказаним для зв’язку з відповідальним за укриття у Дарницькому районі, ніхто не відповідав.