Росіяни вдарили по Харкову, на місці прильоту потужна пожежа, є загиблі: подробиці і фото (оновлено)

Влучили у будівлю в Холодногірському районі міста

У середу, 20 березня, російські війська вдарили по одному з районів Харкова. Відомо про трьох загиблих та п'ятеро поранених.

Раніше в місті чули вибух. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. За його словами, будівля дуже сильно зруйнована і під завалами знаходяться ще люди. Попередньо, окупанти вгатили ракетою "Іскандер".

"Внаслідок сьогоднішнього удару по Харкову є постраждалі. Їхня кількість і ступінь поранень уточнюється. На місці "прильоту" дуже велика пожежа. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери", — написав він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив "приліт".

"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди. На місці працюють всі профільні служби", — написав він.

Синєгубов попередив про можливі повторні удари, а також закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник з позивним "Марсель" написав, що окупанти влучили у будівлю в Холодногірському районі міста.

"Під завалами можуть бути люди. Кількість можливих жертв наразі невідома. Терористи вчергове доводять всьому світу, що путінська армія воює з цивільним населенням", — пише генерал.

Заступник голови харківської поліції Болвінов повідомив, що внаслідок ракетного удару троє людей загинуло та п'ятеро поранено. За його словами, серед поранених працівники підприємства, двоє з них у важкому стані. Він додав, що пошкоджена восьмиповерхівка та виробничий цех в Холодногірському районі.

"Звичайна друкарня, цех з виробництва меблів та лакофарбової продукції", — уточнює Болвінов.

Постраждалі

Пожежа охопила понад 1000 квадратних метрів. Триває рятувальна операція та гасіння пожежі. Жертв може бути більше.

В ДСНС показали наслідки сьогоднішньої ракетної атаки. За інформацією рятувальників, загоряння сталось на площі понад 2000 тисячі квадратних метрів.

"Тривають аварійно-рятувальні роботи та гасіння пожежі. На місці також працюють психологи ДСНС", — йдеться у повідомленні.

Атака на Харків 20.03.2024. Фото - ДСНС

Атака на Харків 20.03.2024. Фото - ДСНС

Атака на Харків 20.03.2024. Фото - ДСНС

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