Россияне ударили по Харькову, на месте прилета мощный пожар, есть погибшие: подробности и фото (обновлено)

Попали в здание в Холодногорском районе города

В среду, 20 марта, российские войска ударили по одному из районов Харькова. Четверо погибших и пятеро раненых, под завалами продолжают находиться люди.

Раньше в городе слышали взрыв. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. По его словам, здание очень сильно разрушено, и под завалами находятся еще люди. Предварительно, оккупанты ударили ракетой "Искандер".

"В результате сегодняшнего удара по Харькову есть пострадавшие. Их количество и степень ранений уточняется. На месте "прилета" очень большой пожар. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", — написал он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также подтвердил "прилет".

"Оккупанты еще раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут быть люди. На месте работают все профильные службы", — написал он.

Синегубов предупредил о возможных повторных ударах, а также призвал находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник с позывным "Марсель" написал, что кафиры попали в здание в Холодногорском районе города.

"Под завалами могут быть люди. Количество возможных жертв пока неизвестно. Террористы в очередной раз доказывают всему миру, что путинская армия воюет с гражданским населением", — пишет генерал.

Заместитель председателя харьковской полиции Болвинов сообщил, что в результате ракетного удара три человека погибли и пятеро ранены. По его словам, среди раненых работники предприятия, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Он добавил, что повреждена восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе.

"Обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции", — уточняет Болвинов.

По информации Олега Синегубова, в больницах находятся 5 мужчин с ранениями разной степени тяжести.

Человек 47 лет в легком состоянии.

65-, 37- и 46-летние мужчины получили травмы средней тяжести.

Еще один 46-летний мужчина находится в тяжелом состоянии.

"К сожалению, известно, что один человек погиб. И, по информации спасателей, еще двое погибших находятся под завалами. Всего под завалами могут находиться до 10 человек", — сказал он.

Пострадавшие

Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Продолжается спасательная операция и тушение пожара. Жертв может быть больше.

В ГСЧС показали последствия сегодняшней ракетной атаки. По информации спасателей, возгорание произошло на площади более 2 000 квадратных метров.

"Продолжаются аварийно-спасательные работы и тушение пожара. На месте также работают психологи ГСЧС", — говорится в сообщении.

Атака на Харьков 20.03.2024. Фото - ГСЧС

Атака на Харьков 20.03.2024. Фото - ГСЧС

Атака на Харьков 20.03.2024. Фото - ГСЧС

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