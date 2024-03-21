Зарево на полнеба: один из взрывов российской ракеты в Киеве попал на видео

Тревога длилась почти три часа

После 3-х часов ночи в четверг, 21 марта, россияне совершили массированную ракетную атаку на Киев. В столице гремели взрывы, результативно работала ПВО.

Один из взрывов попал на видео. Его опубликовал Telegram-канал "Ей, Київ!". На кадрах видно зарево после взрыва.

Напомним, россияне в три часа ночи начали массированную ракетную атаку на Украину. Все ракеты они направили на Киев, обстреливая столицу ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистическими ракетами с территории России. Силы ПВО над Киевом и в районе столицы поразили около трех десятков вражеских ракет, в том числе и баллистические.

В результате удара есть пострадавшие и повреждения в трех районах Киева, к счастью, обошлось без погибших, но пострадали 10 человек. В Шевченковском районе поврежден многоэтажный жилой дом, загорелась квартира и автомобили. В Святошинском районе обломки повредили здание дошкольного учебного заведения и многоэтажку, там тоже горели машины. В Подольском районе обломки упали на территорию нежилой застройки и на крышу жилого дома, произошли пожары.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время ракетного удара 21 марта некоторые укрытия в столице были закрыты. В частности люди не смогли попасть в укрытия на улице Юрия Шевелева, 34 и на улице А. Ахматовой, 25А. По номеру телефона, указанном для связи с ответственным за укрытие в Дарницком районе, никто не отвечал.