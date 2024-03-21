Летіли з різних напрямків: скільки ракет атакували Київ та що вдалося збити

Продовжується ліквідація наслідків ракетного удару

У ніч на 21 березня, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ.

Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Про це написав начальник КМВА Сергій Попко.

"Ракети заходили на столицю одночасно з різних напрямків. Силами та засобами протиповітряної оборони над Києвом та в районі столиці було уражено приблизно три десятки ворожих ракет, зокрема і балістичні", — зазначив він.

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару:

- у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок із загорянням квартири, проводиться евакуація людей; за іншою адресою загорілися авто; в деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна.

- у Святошинському районі уламки пошкодили в будівлю дошкільного навчального закладу, також зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку і в цьому районі теж горіли авто;

- у Подільському районі уламків впали на територію нежитлової забудови та на дах житлового будинку із подальшим загорянням; також зафіксовано займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі.

Попко пише, що всі екстрені служби працюють на місцях пригод, триває ліквідація наслідків ракетного удару. Інформація оновлюється та уточнюється.

Він закликав киян та гостей столиці не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Завжди дотримуйтеся заходів безпеки! Гіркий досвід Одеси та Миколаєва доводить, що ворог може завдати повторних ракетних ударів під час ліквідації наслідків", — підсумував начальник КМВА.

Додамо, Командувач Повітряних сил України Микола Олещук повідомив, що в результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині.

"У ніч на 21 березня 2024 року противник атакував двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» ( KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (райони пусків –Волгодонськ, Енгельс – РФ)", — йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах додали, що ворожі ракети заходили з півночі, основний напрямок удару — столиця.

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