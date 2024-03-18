Росія готує новий масований удар? На аеродромі "Дягілєво" помітили цікаві деталі (фото)

Українцям найближчими днями варто уважніше ставитись до сигналу повітряної тривоги

Росія збільшила чисельність стратегічної авіації на аеродромі "Дягілєво" в Рязанській області, що може бути ознакою підготовки до масованого удару по Україні. На цій базі знаходиться сім бомбордувальників-ракетоносців Ту-95МС, а зазвичай їх не більше п’яти.

На аеродромі також зафіксовано п’ять стратегічних бомбардувальників Ту-22, два винищувачі Су-34/35 та одразу 17 Іл-78/76, останні використовуються для дозаправки військових літаків у повітрі. Про це повідомляють аналітики телеграм-каналу "єРадар".

Росія може готувати новий масований удар

Аналітики звернули увагу на порівняно велику кількість стратегічної авіації у "Дягілєво". Перекидання додаткових літаків може свідчити про зміни пріоритетів під час розподілу техніки між авіабазами.

На аеродромі "Дягілєво" станом на неділю, 17 березня 2024 року, знаходилися такі об’єкти:

Ту-95МС — 7;

Ту-22 — 5;

ІЛ-78/76 ― 17;

Су-34/35 ― 2.

Усього нарахували 31 літак на аеродромі

Військово-транспортні та літаки-заправники ближче до кордону з Україною перекинули недарма. Росія може готувати новий масований ракетний удар по мирних містах. У цьому випадку перекидання авіації вигідне, адже скоротить час між вильотом літаків та пуском ракет.

"Окрім цього, велика кількість військово-транспортних літаків та паливозаправників може свідчити про підготовку до ракетних ударів, а переміщення літаків дальньої авіації ближче до кордону з Україною значно скоротить час між вильотом бортів та пуском ракет", — йдеться у повідомленні.

Щодо двох винищувачів Су-34/35, то вони при ракетних ударах супроводжують стратегічну авіацію. Все це у комплексі свідчить про підготовку до масованого обстрілу, тому важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Де знаходиться аеропорт "Дягілєво" і звідки бомбардують Україну

Авіабаза в Рязанській області знаходиться лише за 500 км від російсько-українського кордону. Наприкінці 2022 року безпілотники долітали до цієї бази і навіть завдавали істотних збитків. Пропагандисти РФ довго це приховували, але у результаті визнали втрати.

Аеродром "Дягілєво" знаходиться за 500 км від державного кордону України.

Росія атакує Україну з авіабаз, які розташовані у різних регіонах країни. На тимчасово окупованому півострові Крим ворог також обладнав майданчики для своєї авіації. З аеродромів "Сакі" та "Бельбек" часто б'ють по Україні.

Росія також використовує для ударів по нашій країні "Морозовськ", "Приморсько-Ахтарськ", "Єйськ", "Олень", "Енгельс", "Саваслейка" та інші. На початку повномасштабної війни ворог часто задіював для обстрілу України білоруські аеродроми.

Нагадаємо, що останнім часом Росія часто втрачає літаки. 12 березня в Івано впав літак Іл-76. Це транспортний повітряний лайнер, який може перевозити вантажі та особовий склад. Втрата цієї авіації серйозно б’є по військових спроможностях РФ.

ВСУ теж ефективно "мінусує" літаки ворожої армії. Це змусило росіян міняти тактику застосування авіації на півдні України.

Раніше "Телеграф" писав, у чому причина "літакопаду" в Росії. Деякі літаки мають серйозні вразливості.