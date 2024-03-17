Відбиватися буде нічим? Українська ППО на межі критичного дефіциту ракет

Українська ППО поки ще здатна чинити запеклий опір – але боєприпасів все меншає

Українська протиповітряна оборона знаходиться на межі критичної нестачі боєприпасів. Такими темпами українські військові зможуть збивати тільки одну ракету з п'яти, запущених росіянами, що призведе до неможливості захищати міста та важливі виробництва.

Про це пише видання The Telegraph із посиланням на низку звітів та прогнозів. За даними видання, брак боєприпасів в України досяг критичних показників.

Зараз Україна може збивати чотири російські ракети з п'яти, а після вичерпання запасів – у кращому разі одну з п'яти. Видання зазначає, що росіяни чудово знають про це, та готуються до масштабних ударів, коли запаси боєприпасів ППО будуть вичерпані.

Втім, зазначається у публікації, поки що справи в України не такі погані: українська протиповітряна оборона ще здатна на запеклий опір російському повітряному терору. А українські безпілотники взагалі стали для російських терористів справжнім кошмаром.

Як писав "Телеграф", зенітний комплекс NASAMS, який Канада замовила для Києва, досі не переданий Збройним силам України. Щобільше, зараз угода перебуває у підвішеному стані, оскільки Сполучені Штати не внесли свою частину фінансування за комплекс.

Тим часом США після довгої паузи ухвалили рішення виділити Україні довгоочікуваний новий пакет допомоги на 300 млн доларів. Радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван зазначив, що в новому пакеті були передані боєприпаси, яких може вистачити на "кілька тижнів, а можливо і лише на пару тижнів".

Проте таке виділення допомоги – унікальний випадок, оскільки "зашкварені" трампісти у Конгресі все ще блокують мільярди доларів допомоги для України. Тому пакет виділили за рахунок зекономлених грошей Пентагону.