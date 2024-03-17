Отбиваться будет нечем? Украинская ПВО на грани критического дефицита ракет

Украинская ПВО пока еще способна оказывать упорное сопротивление – но боеприпасов все меньше

Украинская противовоздушная оборона находится на грани критической нехватки боеприпасов. Такими темпами украинские военные смогут сбивать только одну ракету из пяти запущенных россиянами, что приведет к невозможности защищать города и важные производства.

Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на ряд отчетов и прогнозов. По данным издания, нехватка боеприпасов у Украины достигла критических показателей.

Сейчас Украина может сбивать четыре российские ракеты из пяти, а после истощения запасов – в лучшем случае одну из пяти. Издание отмечает, что россияне прекрасно знают об этом и готовятся к масштабным ударам, когда запасы боеприпасов ПВО будут исчерпаны.

Впрочем, отмечается в публикации, пока дела у Украины не так плохи: украинская противовоздушная оборона еще способна на ожесточенное сопротивление российскому воздушному террору. А украинские беспилотники вообще стали для российских террористов настоящим кошмаром.

Как писал "Телеграф", зенитный комплекс NASAMS, который Канада заказала для Киева, до сих пор не передан Вооруженным силам Украины. Более того, сейчас соглашение находится во взвешенном состоянии, поскольку Соединенные Штаты не внесли свою часть финансирования за комплекс.

Между тем, США после долгой паузы приняли решение выделить Украине долгожданный новый пакет помощи на 300 млн долларов. Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что в новом пакете были переданы боеприпасы, которых может хватить на несколько недель, а возможно и лишь на пару недель.

Однако такое выделение помощи – уникальный случай, поскольку "зашкваренные" трамписты в Конгрессе все еще блокируют миллиарды долларов помощи для Украины. Потому пакет выделили за счет сэкономленных денег Пентагона.