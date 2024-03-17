Місце удару транслювали онлайн: у Миколаєві багато постраждалих та руйнувань після ракетного удару

Загарбники били містом балістичними ракетами

Вдень у неділю, 17 березня, під час повітряної тривоги у Миколаєві пролунали вибухи. Стали відомі перші подробиці наслідків ворожої атаки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Сенкевич. За його словами, у Миколаєві є руйнування. Серед мирних громадян є постраждалі.

"Зараз ситуація така. Пошкоджено багато приватних будинків — вікна, дахи. Вилетіли вікна і у квартирах. Пошкоджені автомобілі. 5 людей отримали поранення. Більш докладні цифри повідомлю після того, як обстежуємо район прильотів", — сказав Сенкевич.

Водночас у Telegram-каналі "Миколаївський Ванек" повідомляють, що в місті в результаті атаки є пошкодження будинку та автомобілі, що згоріли.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім каже, що російські окупанти вдарили містом балістикою. Усього було зафіксовано два прильоти.

"Нанесено попередньо два удари по Миколаєву та області балістичними ракетами "Іскандер-М" із Криму", — пишуть також моніторингові Telegram-канали.

Крім того, момент прильоту по Миколаєву транслювався у прямому ефірі на YouTube. Цей момент був відбитий однією з вебкамер.

Фото: Telegram-канал/Новини Миколаєва

Видання "Новини N" опублікувало перші фотографії наслідків обстрілу міста.

У матеріалі вказується, що одна з ракет вибухнула за кілька метрів від проїжджої частини. В результаті було пошкоджено два авто, які проїжджали в цей час поряд. Одна з машин – "Жигулі", згоріла майже повністю.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 15 березня російські окупанти здійснили атаку по Одесі балістичними ракетами. В результаті загинула 21 особа, а також понад 70 осіб отримали поранення.