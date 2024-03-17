Место удара транслировали онлайн: в Николаеве много пострадавших и разрушений после ракетного удара

Захватчики били по городу баллистическими ракетами

Днем в воскресенье, 17 марта, во время воздушной тревоги в Николаеве прогремели взрывы. Стали известны первые подробности последствий вражеской атаки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Александр Сенкевич. По его словам, в Николаеве есть разрушения. Средю мирных граждан есть пострадавшие.

"Сейчас ситуация такова. Повреждены многие частные дома – окна, крыши. Вылетели окна и в квартирах. Поврежденные автомобили. 5 человек получили ранения. Более подробные цифры сообщу после того, как обследуем район прилетов", — сказал Сенкевич.

В то же время в Telegram-канале "Николаевский Ванек" сообщают, что в городе в результате атаки есть поврежденніе дома и сгоревшие автомобили.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким говорит, что российские оккупанты ударили по городу баллистикой. Всего было зафиксировано два прилета.

"Нанесены предварительно два удара по Николаеву и области баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма", — пишут также мониторинговые Telegram-каналы.

Кроме того, момент прилета по Николаеву транслировался в прямом эфире на YouTube. Этот момент был запечатлен одной из веб-камер.

Фото: Telegram-канал/Новости Николаева

Издание "Новини N" опубликовали первые фотографии последствий обстрела города.

В материале указывается, что одна из ракет взорвалась в нескольких метрах от проезжей части. В результате были повреждены два авто, которые проезжали в это время рядом. Одна из машин — "Жигули", сгорела почти полностью.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 15 марта российские оккупанты совершили атаку по Одессе баллистическими ракетами. В результате погиб 21 человек, а также более 70 человек получили ранения.