Рекордна кількість вибухів: росіяни з усіх сил "кошмарять" Сумщину

Було нанесено 6 ракетних ударів

На Сумщині за минулий тиждень значно збільшилась кількість ворожих атак. Лише за минулу добу там прогриміло 486 вибухів.

Про це повідомляє Сумська ОВА. Загалом було здійснено 83 обстріли.

"На жаль, порівняно із минулим тижнем, кількість обстрілів значно зросла – збільшилась кількість застосування тактичної авіації, систем залпового вогню", — каже Володимир Артюх начальник ОВА.

Він зазначив, що нанесено 6 ракетних ударів, 11 – авіаційних, 8 залпів з РСЗВ. Також ворог майже не припиняє артилерійській та мінометний обстріли.

Адміністрація області повідомляє, що окупанти атакували 46 населених пунктів у 16 територіальних громадах Сумщини.

Найбільше, за даними Артюха, страждає селище Велика Писарівка, яке обстріляли авіабомбами. Також було завдано ракетних ударів по Сумах, Конотопу, Охтирці.

"Почато евакуацію у Великописарівській громаді. Відтоді вже евакуювали 285 громадян, з них 26 діточок", — додав Артюх.

Він також зауважив, що Сумщина під надійним захистом ЗСУ і ситуація контрольована, тому не слід піддаватися ІПСО.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч на 18 березня Україну атакували "шахедами" та ракетами. Вибухи пролунали на Хмельниччині, Полтавщині і не тільки.