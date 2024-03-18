Рекордное количество взрывов: россияне изо всех сил "кошмарят" Сумщину

Было нанесено 6 ракетных ударов

В Сумской области за прошедшую неделю значительно увеличилось количество вражеских атак. Только за минувшие сутки там прогремело 486 взрывов.

Об этом сообщает Сумская ОВА. В общей сложности было совершено 83 обстрела.

"К сожалению, по сравнению с прошлой неделей количество обстрелов значительно возросло — увеличилось количество применения тактической авиации, систем залпового огня", — говорит Владимир Артюх начальник ОВА.

Он отметил, что нанесено 6 ракетных ударов, 11 – авиационных, 8 залпов с РСЗО. Также враг почти не прекращает артиллерийские и минометные обстрелы.

Администрация области сообщает, что оккупанты атаковали 46 населенных пунктов в 16 территориальных общинах Сумщины.

Больше всего, по данным Артюха, страдает поселок Большая Писаревка, обстрелянный авиабомбами. Также были нанесены ракетные удары по Сумам, Конотопу, Охтырке.

"Начата эвакуация в Великописаревской общине. С тех пор уже эвакуировали 285 граждан, из них 26 детей", — добавил Артюх.

Он также отметил, что Сумщина под надежной защитой ВСУ и ситуация контролируемая, поэтому не следует подвергаться ИПСО.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь на 18 марта Украину атаковали "шахедами" и ракетами. Взрывы прогремели на Хмельнитчине, Полтавщине и не только.