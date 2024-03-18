Украину атаковали "шахедами" и ракетами: где ночью слышали взрывы (фото)

Россияне выпустили ракеты С-300/С-400, Х-59 и "шахеды"

В ночь на понедельник, 18 марта, россияне атаковали Украину несколькими видами вооружений. Российские оккупанты выпустили ракеты С-300/С-400, Х-59, а также ударные дроны.

В результате зафиксировано попадание и повреждение от падения обломков. Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

"В ночь на 18 марта 2024 года противник атаковал 5 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 по Харьковщине, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 по Сумщине и 22 ударными БпЛА типа "Shahed"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 "шахедов" были сбиты в пределах Киевской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Винницкой, Запорожской, Ровенской областей.

Последствия российских атак

Два ударных дрона сбили в Криворожском районе. Обломки сбитых целей упали на пятиэтажку и пожар. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. В здании повреждена крыша, но все квартиры целые. Также не пострадали люди. Поздним вечером защитники неба сбили 2 "шахеда" в Криворожском районе.

Пострадавшая многоэтажка

"Взрывотехники изъяли часть вражеского железа. Чтобы провести работы безопасно, вывели почти три десятка жителей. Теперь обломки уничтожат. Люди уже дома", — добавляется в сообщении Днепропетровской ОВА.

В Харьковской области россияне нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по пожарной части, в результате чего пострадал спасатель.

Ракетный обстрел пришелся по приграничному населенному пункту Харьковской области — село Белый Колодец Чугуевского района. Повреждения получило здание пожарной части (выбиты окна, двери, ворота, повреждена крыша и фасадная часть). Также были повреждены 4 пожарно-спасательных автомобиля.

На момент удара на дежурстве в пожарном депо находились 11 спасателей, из которых один получил травму руки. Это водитель-спасатель местного пожарно-спасательного подразделения. Медицинская помощь ему была оказана на месте.

В Кировоградской области в результате российской атаки критически повреждено одно предприятие, отмечает председатель Светловодской городской территориальной общины Андрей Малицкий. Однако, к счастью, обошлось без погибших.

"Зафиксировано 9 прилетов по объектам промышленности. По предварительной информации, повреждения получили 11 жилых домов и 5 предприятия промышленности. Одно критически. Без жертв", – говорится в сообщении.

В Полтавской области звуки взрывов слышали в Кременчугском районе, а также из соседних областей. Однако пострадавшие и разрушения инфраструктуры не зафиксированы.

В Хмельницкой области сбили один российский дрон.

"В результате атаки пострадала женщина 1976 года рождения. Ее госпитализировали в больницу с травмой правого плеча и лица. Угрозы ее жизни нет. Кроме того, есть повреждения частного дома", — сообщили в ОВА.

Ранее "Телеграф" писал, что в Николаеве появились жертвы в результате террористического обстрела РФ. Среди раненых – дети.