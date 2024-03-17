Выросло число жертв ракетного удара по Николаеву: среди пострадавших ребенок

К сожалению, медики не смогли спасти жизнь одного из граждан

В Николаеве появились жертвы в результате террористического обстрела РФ. Среди раненых ребёнок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. По её данным, погибшим стал раненый человек, которого, к сожалению, не удалось спасти в больнице.

Всего пострадавших 6 человек, из них 1 ребенок.

Напомним, что удар по Николаеву произошел во второй половине дня 17 марта. Во время него оккупанты использовали такую же тактику, как при недавнем обстреле Одессы, где погибло более двух десятков мирных жителей. Эта тактика заключается в том, что террористы атакуют сначала одной ракетой, потом дожидаются прибытия спасателей, а затем наносят второй удар, тем самым увеличивая количество жертв.

Ранее "Телеграф" писал о том, что днем 15 марта российские оккупанты совершили ракетные удары по Одессе. После объявления воздушной тревоги в городе раздался взрыв. Позже стало известно, что захватчики атаковали курортный район. Уже известно, что в результате происшествия пострадали около 75 человек. Число погибших достигло 21 человека.