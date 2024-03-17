Хотели сделать, как в Одессе: в ВСУ рассказали детали атаки на Николаев (фото)

В результате удара известно о пяти пострадавших

Российские террористы своей новой атакой на Николаев хотели повторить свое преступление в Одессе. Они использовали ту же тактику.

Об этом сообщили в ВСУ. По их предварительным данным, оккупанты использовали для этой атаки две ракеты "Искандер-М". Запуск был произведен из Крыма.

"Тактика удара действительно была схожа с той, которую враг применил по Одессе: когда после удара одной ракетой была выдержана пауза, за время которой на место прибывают аварийные службы, и нанесение уже второго удара", — рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Как информирует ГСЧС, по состоянию на данный момент, в результате удара известно о пяти пострадавших. Повреждены три легковушки и жилые дома.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что днем 15 марта российские оккупанты совершили ракетные удары по Одессе. После объявления воздушной тревоги в городе раздался взрыв. Позже стало известно, что захватчики атаковали курортный район. В социальных сетях сообщают, что в результате происшествия пострадали около 75 человек. Число погибших достигло 21 человека.