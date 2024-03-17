Украина под атакой дронов: в нескольких областях уже звучали взрывы

Враг использует БПЛА, авиабомбы и ракеты

Россия снова атакует города Украины дронами, ракетами и авиабомбами. Вечером взрывы слышны в Сумской области, враг ударил по Конотопу.

Как проинформировал мер города Артем Семинихин, есть два прилета по инфраструктуре. Мониторинговые каналы сообщали, что на Конотоп летела ракета Х-59, а до того этот же тип ракет запускали по Прилукам Черниговской области.

В 20:33 в Харьковской области слышали взрывы. По одной из версий, это могла быть работа противовоздушной обороны (ПВО) на Белгородщине.

В 20:37 мониторинговые каналы сообщили, что в Сумской и Харьковской области были произведены пуски управляемых авиационных бомб. Эта информация подтверждается Воздушными силами Украины.

Враг также атакует беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Мониторинговые каналы писали, что "шахеды" двигались вечером в сторону Киевской, Житомирской, Черкасской областей.

В 20:47 в Киеве и еще нескольких областях отменили воздушную тревогу. По состоянию на 20:55, карта выглядит следующим образом.

Карта тревог вечером 17 марта

До сих пор есть дроны в Коростенском районе Житомирской области. Беспилотник держит курс на запад.

БпЛА зафиксирован в Черкасском районе Черкасской области, пишут мониторинговые каналы. Курс — на северо-запад, предположительно летят к Киеву.

Еще один дрон есть в Гайсинском районе Винницкой области. Может лететь на Хмельницкий.

В 21:03 Воздушные силы объявили опасность применения ударных дронов для Ровенской области. "Шахеды" будут входить с Житомирщины.

Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 21:03 в Украине находится 6 вражеских дронов. По два беспилотника находятся в Черкасской и Кировоградской областях, и по одному — на подлете к Ровенской области и на юге Винницкой области.

Карта тревог по состоянию на 21:07. "Тревожиться" начала Ровенская область.

В воздушном пространстве Украины 6 "шахедов"

В 21:14 воздушная тревога зазвучала в Хмельницкой области. Воздушные силы сообщают о движении ударных дронов в направлении области.

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