РФ запустила по Украине обновленные Shahed: в ВСУ рассказали, чем они отличаются (видео)

Враг пытается найти более эффективный способ атаковать Украину

Россияне прошлой ночью атаковали мирные украинские города и села обновленными дронами. Беспилотные летательные аппараты типа Shahed, запущенные оккупантами, были окрашены в темный цвет и отличались звуковыми характеристиками.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Подробности она озвучила во время телемарафона в пятницу, 15 марта.

По ее словам, враг красит беспилотники в различные темные оттенки — черный, карбоновый, темно-серый. Таким образом оккупанты пытаются подстроиться под ночное небо. Также дроны имеют разные звуковые характеристики — одни громче, другие тише. "Предположительно некоторые из них имеют усиленную боевую часть", — сказала Наталья Гуменюк.

Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" говорит, что россияне таким образом экспериментируют. Враг пытается найти более эффективный способ атаковать Украину.

Напомним, ночью 15 марта российские военные в очередной раз атаковали мирные города Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов типа Shahed. Украинская противовоздушная оборона сбила 27 дронов.