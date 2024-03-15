РФ запустила по Україні оновлені Shahed: у ЗСУ розповіли, чим вони відрізняються (відео)

Ворог намагається знайти ефективніший спосіб атакувати Україну

Росіяни минулої ночі атакували мирні українські міста та села оновленими дронами. Безпілотні літальні апарати типу Shahed, запущені окупантами, були пофарбовані у темний колір і відрізнялися звуковими характеристиками.

Про це повідомила керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Подробиці вона оприлюднила під час телемарафону у п’ятницю, 15 березня.

За її словами, ворог фарбує безпілотники у різні темні відтінки — чорний, карбоновий, темно-сірий. У такий спосіб окупанти намагаються підлаштуватися під нічне небо. Також дрони мають різні звукові характеристики — одні голосніше, інші тихіше. "Ймовірно, деякі з них мають посилену бойову частину", — сказала Наталія Гуменюк.

Керівник об’єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" каже, що росіяни в такий спосіб експериментують. Ворог намагається знайти ефективніший спосіб атакувати Україну.

Нагадаємо, вночі 15 березня російські військові вкотре атакували мирні міста України за допомогою безпілотних літальних апаратів типу Shahed. Українська протиповітряна оборона збила 27 дронів.