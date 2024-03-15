Нічна атака на Вінниччину: у мережі показали розбитий від удару "шахеда" будинок (відео)

На даний момент відомо про двох загиблих та трьох госпіталізованих

Російський безпілотник увечері у четвер, 14 березня, потрапив до будинку у Вінницькій області. У мережі показали, як він виглядає.

Ролик опублікувала у своєму Telegram Радіо Свобода. На даний момент відомо про двох загиблих та трьох госпіталізованих.

Інформацію про постраждалих та загиблих повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Назву населеного пункту він не розголошує.

"Вночі окупанти завдали ударів по житлових будинках. Чотири людини було госпіталізовано. Одна людина загинула на місці. Щойно стало відомо, що в лікарні померла жінка. Співчуття сім’ям загиблих ", — написав Сергій Борзов у Telegram.

Напередодні російські військові атакували Суми ударними безпілотниками типу Shahed, один із яких потрапив до багатоквартирного житлового будинку. В результаті один під’їзд п’ятиповерхівки впав. З-під завалів урятували 10 людей. Двоє людей загинули.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кількість жертв у Кривому Розі через ракетний удар по багатоповерхівці зросла. У лікарні померла 47-річна жінка.