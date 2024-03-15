Ночная атака на Винничину: в сети показали разбитый от удара "шахеда" дом (видео)

На данный момент известно о двух погибших и трех госпитализированных.

Российский беспилотник вечером в четверг, 14 марта, попал в дом в Винницкой области. В сети показали, как он выглядит.

Ролик опубликовала в своем Telegram Радио Свобода. На данный момент известно о двух погибших и трех госпитализированных.

Информацию о пострадавших и погибших сообщил начальник областной военной администрации Сергей Борзов. Название населенного пункта он не назвал.

"Ночью оккупанты нанесли удары по жилым домам. Четыре человека были госпитализированы. Один человек погиб на месте. Только что стало известно, что в больнице скончалась женщина. Соболезнования семьям погибших.", — написал Сергей Борзов в Telegram.

Накануне российские военные атаковали Сумы ударными беспилотниками типа Shahed, один из которых попал в многоквартирный жилой дом. В результате один подъезд пятиэтажки обрушился. Из-под завалов спасли 10 человек. Два человека погибли.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что количество жертв в Кривом Роге из-за ракетного удара по многоэтажке возросло. В больнице скончалась 47-летняя женщина.