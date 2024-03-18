Україну атакували "шахедами" та ракетами: де вночі чули вибухи (фото)

Росіяни випустили ракети С-300/С-400, Х-59 та "шахеди"

У ніч проти понеділка, 18 березня, росіяни атакували Україну декількома видами озброєнь. Окупанти випустили ракети С-300/С-400, Х-59, а також ударні дрони.

Як наслідок, зафіксовано влучання та пошкодження від падіння уламків. Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ.

"У ніч на 18 березня 2024 року противник атакував 5-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 по Харківщині, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Сумщині та 22-ма ударними БпЛА типу "Shahed"", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 17 "шахедів" було збито у межах Київської, Полтавської, Хмельницької, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Вінницької, Запорізької, Рівненської областей.

Наслідки російських атак

Два ударних дрони збили у Криворізькому районі. Уламки збитих цілей впали на пʼятиповерхівку та спричини пожежу. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. У будівлі пошкоджено дах, але всі квартирі цілі. Також не постраждали люди. Пізно ввечері оборонці неба збили 2 "шахеди" у Криворізькому районі.

Багатоповерхівка, яка постражадала

"Вибухотехніки вилучили частину ворожого залізяччя. Аби провести роботи безпечно, вивели майже три десятки мешканців. Тепер уламки знищать. Люди ж вже вдома", — додається у повідомленні Дніпропетровської ОВА.

На Харківщині росіяни завдали удару керованими авіаційними бомбами по пожежній частині, унаслідок чого постраждав рятувальник.

Ракетний обстріл прийшовся по прикордонному населеному пункту Харківської області — село Білий Колодязь Чугуївського району. Пошкоджень зазнала будівля пожежної частини (вибито вікна, двері, ворота, пошкоджено дах і фасадну частину). Також було пошкоджено 4 пожежно-рятувальні автомобілі.

На момент удару на чергуванні у пожежному депо перебувало 11 рятувальників, з яких один отримав травму руки. Це водій-рятувальник місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Медична допомога йому була надана на місці.

На Кіровоградщині унаслідок російської атаки критично пошкоджено одне підприємство, зазначає голова Світловодської міської територіальної громади Андрій Маліцький. Проте, на щастя, обійшлось без загиблих.

"Зафіксовано 9 прильотів по об'єктах промисловості. За попередньою інформацією, пошкоджень зазнали 11 житлових будинків та 5 підприємства промисловості. Одне критично. Без жертв", – йдеться у повідомленні.

На Полтавщині звуки вибухів чули у Кременчуцькому районі, а також із сусідніх областей.Проте постраждалих та руйнувань інфраструктури не зафіксовано.

На Хмельниччині збили один російський дрон.

"Унаслідок атаки постраждала жінка 1976 року народження. Її госпіталізували до лікарні з травмою правого плеча та обличчя. Загрози її життю немає. Крім того, є пошкодження приватного будинку", — повідомили в ОВА.

Раніше "Телеграф" писав, що у Миколаєві з’явилися жертви внаслідок терористичного обстрілу РФ. Серед поранених — діти.