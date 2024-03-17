Зросла кількість жертв ракетного удару по Миколаєву: серед постраждалих дитина

На жаль, медики не змогли врятувати життя одного із громадян

У Миколаєві з’явилися жертви внаслідок терористичного обстрілу РФ. Серед поранених дітей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. За її даними, загиблим стала поранена людина, яку, на жаль, не вдалося врятувати у лікарні.

Усього постраждалих 6 осіб, з них 1 дитина.

Нагадаємо, що удар по Миколаєву стався у другій половині дня 17 березня. Під час нього окупанти використовували таку ж тактику, як під час нещодавнього обстрілу Одеси, де загинуло понад два десятки мирних жителів. Ця тактика полягає в тому, що терористи атакують спочатку однією ракетою, потім чекають на прибуття рятувальників, а потім завдають другого удару, тим самим збільшуючи кількість жертв.

Раніше "Телеграф" писав про те, що вдень 15 березня російські окупанти здійснили ракетні удари по Одесі. Після оголошення повітряної тривоги у місті пролунав вибух. Згодом стало відомо, що загарбники атакували курортний район. Вже відомо, що внаслідок події постраждали близько 75 осіб. Число загиблих досягло 21 особи.