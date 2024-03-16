Россияне готовят новое наступление? В ISW дали тревожный прогноз

Россияне будут пытаться выжать максимум из текущей ситуации

Российские террористы, скорее всего, будут продолжать наступательные действия, чтобы дестабилизировать украинские оборонные линии. Таким образом, террористы будут закладывать основу для нового широкомасштабного наступления летом 2024 года.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 15 марта. Аналитики подчеркивают, что сейчас решающую роль в способности Украины удерживать позиции и отбивать российские атаки сыграет военная помощь с Запада.

"Российские войска пытаются поддерживать темп своих наступательных операций по всей восточной Украине, пытаясь помешать украинским силам стабилизировать свои оборонные линии. Российские войска особенно сосредотачиваются на продвижении как можно дальше к западу от Авдеевки, прежде чем украинские войска смогут установить в этом районе более сильную оборонную линию", – отмечается в отчете.

По данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, террористы на авдеевском направлении ежедневно ведут механизированные и пехотные штурмы. Аналитики отмечают, что украинская армия сумела замедлить российское наступление, однако тотальная нехватка вооружения из-за задержек с помощью западных стран заставляет Украину уделять внимание наиболее критическим участкам фронта, увеличивая риск прорыва там, где ситуация считается стабильной.

Аналитики предполагают, что Россия приостановит военные операции, когда погода станет не очень благоприятной для них. Однако, скорее всего, террористы будут наступать и дальше, пренебрегая неблагоприятными погодными условиями. Россияне будут стараться использовать нехватку военных средств в Украине до того, как Киев начнет получать военную помощь – они уже делали так в прошлом году.

На Западе и Украине официальные лица и военные чины постоянно предупреждают о задумке россиян развернуть широкомасштабное наступление летом. На фоне недостатка техники и боеприпасов в ВСУ это тревожные новости. Террористы намерены воспользоваться тем, что украинская армия, по прогнозам, летом 2024 будет обеспечена еще хуже, чем сейчас.

"Хорошо обеспеченные украинские силы показали, что они могут помешать российским войскам достичь даже незначительных достижений во время широкомасштабных российских наступательных усилий, и нет никаких оснований сомневаться, что Украина сможет продолжить стабилизацию линии фронта и подготовиться к отражению наступающих усилий России, о которых сообщается, этого летом, летом, если нехватка материальных средств уменьшится", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, когда ВСУ смогут перейти к наступлению.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что в 3-й штурмовой бригаде рассказали, что сейчас происходит в районе Авдеевки. Российские оккупационные войска несут большие потери, но не оставляют попыток наступления.