Оккупанты могут готовить новое наступление: Запад может повлиять на ситуацию, но медлит — ISW

ВСУ стараются распределить боеприпасы на участках фронта, где ведутся более масштабные российские наступательные операции

Нехватка боеприпасов, оружия и военной техники из-за задержек с помощью от западных партнеров может сделать нынешнюю линию фронта Украины более "уязвимой". ВСУ в свою очередь пытаются смягчить проблемы, вызванные нехваткой боеприпасов.

По данным Института изучения войны, приоритетные для Украины сектора, которым "больше всего угрожает жестокое российское наступление", могут создать уязвимость в других местах. Это может быть использовано силами вторжения для внезапного наступления.

По мнению аналитиков, это позволило бы российскому военному командованию по своему усмотрению увеличивать или уменьшать интенсивность операций на любом участке фронта.

"Украинские войска, вероятно, пытаются смягчить проблемы, вызванные нехваткой боеприпасов, уделяя приоритет распределению боеприпасов на участках фронта, где ведутся более масштабные российские наступательные операции", — отмечают эксперты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 3-й штурмовой бригаде рассказали, что сейчас происходит в районе Авдеевки. Российские оккупационные войска несут большие потери, но при этом не оставляют попыток наступления.